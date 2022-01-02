Прогноз Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон (03-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон. Прогноз, ставки на матч (03.01.22)

03-го января 2022 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ван Рийтховен/Сердарушич , а противостоять в этом поединке будет Фицджеральд/Чарлтон.



Так как Ван Рийтховен/Сердарушич в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Фицджеральд/Чарлтон, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 03-го января 2022 года. Но, доказать обратное Ван Рийтховен/Сердарушич все же сможет в 02:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:00 по Москве Ван Рийтховен/Сердарушич выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Фицджеральд/Чарлтон. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 03-го января 2022 года. Ван Рийтховен/Сердарушич не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ван Рийтховен/Сердарушич

На данный момент Ван Рийтховен/Сердарушич является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ван Рийтховен/Сердарушич однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ван Рийтховен/Сердарушич демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ван Рийтховен/Сердарушич хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ван Рийтховен/Сердарушич часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Фицджеральд/Чарлтон

На этом турнире Фицджеральд/Чарлтон выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Фицджеральд/Чарлтон снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Фицджеральд/Чарлтон чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Фицджеральд/Чарлтон уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Фицджеральд/Чарлтон зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон. Прогноз, ставки на матч(03.01.22)

Ван Рийтховен/Сердарушич

Несмотря на внушительный возраст, Ван Рийтховен/Сердарушич демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ван Рийтховен/Сердарушич гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ван Рийтховен/Сердарушич обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ван Рийтховен/Сердарушич снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ван Рийтховен/Сердарушич может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Фицджеральд/Чарлтон

Фицджеральд/Чарлтон лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Фицджеральд/Чарлтон играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Фицджеральд/Чарлтон начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Фицджеральд/Чарлтон выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Фицджеральд/Чарлтон сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ван Рийтховен/Сердарушич, и Фицджеральд/Чарлтон неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ван Рийтховен/Сердарушич — Фицджеральд/Чарлтон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ван Рийтховен/Сердарушич и Фицджеральд/Чарлтон сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ван Рийтховен/Сердарушич, и Фицджеральд/Чарлтон будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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