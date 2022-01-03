Прогноз Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (04 января), ставки и коэффициенты

Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. Прогноз, ставки на матч (04.01.22)

04-го января 2022 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс примет соперника по национальному первенству Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос.



Главный тренер баскетбольного клуба Сэм Хьюстон Беакэтс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 04-го января 2022 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. Игра, которая начнется в 03:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос:

Поединок между баскетбольными клубами Сэм Хьюстон Беакэтс и Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 04-го января 2022 года. Ее начало будет в 03:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Сэм Хьюстон Беакэтс

На этот матч баскетболисты клуба Сэм Хьюстон Беакэтс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос травмированы только игроки глубокого резерва.

NCAA, Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

Баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 04-го января 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос, так что в 03:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос 04-го января 2022 года

Сэм Хьюстон Беакэтс

Сейчас баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сэм Хьюстон Беакэтс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос

В прошлом матче баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос Прогнозы от БК «БалтБет»

На 04-го января 2022 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сэм Хьюстон Беакэтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сэм Хьюстон Беакэтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сэм Хьюстон Беакэтс — Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Сэм Хьюстон Беакэтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Сэм Хьюстон Беакэтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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