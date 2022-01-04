Прогноз Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс (05-го января), ставки и коэффициенты

Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс. Прогноз, ставки на матч (05.01.22)

05 января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ин-Альбон/Фон Дайчманн , а противостоять в этом поединке будет Контрерас Гомез/Паркс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс можно будет вплоть до 06:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 05 января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 05 января, ведь именно в этот день на корте встречаются Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 06:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ин-Альбон/Фон Дайчманн имеет на своем счету три победы, Контрерас Гомез/Паркс может похвастаться четырьмя.

Ин-Альбон/Фон Дайчманн

В этом сезоне Ин-Альбон/Фон Дайчманн показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ин-Альбон/Фон Дайчманн играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ин-Альбон/Фон Дайчманн умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ин-Альбон/Фон Дайчманн и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ин-Альбон/Фон Дайчманн будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ин-Альбон/Фон Дайчманн чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Контрерас Гомез/Паркс

На этом турнире Контрерас Гомез/Паркс играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Контрерас Гомез/Паркс все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Контрерас Гомез/Паркс не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Контрерас Гомез/Паркс уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Контрерас Гомез/Паркс на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Контрерас Гомез/Паркс пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс впервые будут встречаться между собой. Если Ин-Альбон/Фон Дайчманн уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Контрерас Гомез/Паркс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ин-Альбон/Фон Дайчманн демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ин-Альбон/Фон Дайчманн – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.01.22)

Ин-Альбон/Фон Дайчманн

Ин-Альбон/Фон Дайчманн не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Ин-Альбон/Фон Дайчманн любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Ин-Альбон/Фон Дайчманн умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Ин-Альбон/Фон Дайчманн не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Ин-Альбон/Фон Дайчманн умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Контрерас Гомез/Паркс

Контрерас Гомез/Паркс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Контрерас Гомез/Паркс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Контрерас Гомез/Паркс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Контрерас Гомез/Паркс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Контрерас Гомез/Паркс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ин-Альбон/Фон Дайчманн имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Контрерас Гомез/Паркс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ин-Альбон/Фон Дайчманн превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Контрерас Гомез/Паркс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ин-Альбон/Фон Дайчманн гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ин-Альбон/Фон Дайчманн — Контрерас Гомез/Паркс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ин-Альбон/Фон Дайчманн и Контрерас Гомез/Паркс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-504916-stavki-na-match-denis-evseev-gonsalo-oliveyra-prognoz-na-tennis-ot-04-01-22/