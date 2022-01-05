Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(06.01.22)

Прогноз Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс (06-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс (06-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

06-го января 2022 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сент-Джозефс Хокс примет соперника по национальному первенству Дэвидсон Уайлдкэтс.



В 03:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Сент-Джозефс Хокс и Дэвидсон Уайлдкэтс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 06-го января 2022 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс:

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сент-Джозефс Хокс и Дэвидсон Уайлдкэтс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го января 2022 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Дэвидсон Уайлдкэтс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сент-Джозефс Хокс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сент-Джозефс Хокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сент-Джозефс Хокс нет более травмированных игроков основы.



Дэвидсон Уайлдкэтс

Уже три недели баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Дэвидсон Уайлдкэтс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс, запланированного на 06-го января 2022 года. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Сент-Джозефс Хокс и Дэвидсон Уайлдкэтс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс.



Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(06.01.22)

Сент-Джозефс Хокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Дэвидсон Уайлдкэтс

В прошлом матче баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Дэвидсон Уайлдкэтс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 06-го января 2022 года сыграет матч против БК Дэвидсон Уайлдкэтс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сент-Джозефс Хокс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сент-Джозефс Хокс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Дэвидсон Уайлдкэтс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сент-Джозефс Хокс — Дэвидсон Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сент-Джозефс Хокс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сент-Джозефс Хокс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Дэвидсон Уайлдкэтс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Дэвидсон Уайлдкэтс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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