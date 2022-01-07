Прогноз Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес (08 января), ставки и коэффициенты

Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Японии (08.01.22)

08-го января в 08:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс примет соперника по национальному первенству Хирошима Драгонфлиес.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Шиншу Брэйв Уорриорс – Хирошима Драгонфлиес, запланированный на 08-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 08:05 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс проводит на своей площадке, и 08-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Хирошима Драгонфлиес. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 08:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Шиншу Брэйв Уорриорс, а один раз сильнее были игроки БК Хирошима Драгонфлиес.

Шиншу Брэйв Уорриорс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Шиншу Брэйв Уорриорс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Шиншу Брэйв Уорриорс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Хирошима Драгонфлиес

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Хирошима Драгонфлиес на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Шиншу Брэйв Уорриорс» — «Хирошима Драгонфлиес»: прогноз автора

На 08-го января организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 08:05 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес (08-го января), ставки и коэффициенты

Шиншу Брэйв Уорриорс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Шиншу Брэйв Уорриорс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Шиншу Брэйв Уорриорс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Хирошима Драгонфлиес

После того, как баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес, который должен пройти 08-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 08:05 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Шиншу Брэйв Уорриорс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Шиншу Брэйв Уорриорс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Шиншу Брэйв Уорриорс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шиншу Брэйв Уорриорс — Хирошима Драгонфлиес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Шиншу Брэйв Уорриорс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Шиншу Брэйв Уорриорс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Шиншу Брэйв Уорриорс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Хирошима Драгонфлиес сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Хирошима Драгонфлиес идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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