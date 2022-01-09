Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(10.01.22)

Прогноз Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс (10-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс (10 января), ставки и коэффициенты

10 января в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Огайо Стэйт Бакайс примет соперника по национальному первенству Северо-Западный Университет Уайлдкэтс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 10 января предстоит поединок против БК Северо-Западный Университет Уайлдкэтс. По московскому времени начало игры будет в 01:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс:

Поклонники баскетбольного клуба Огайо Стэйт Бакайс намерены 10 января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Северо-Западный Университет Уайлдкэтс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 01:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Огайо Стэйт Бакайс

Летом баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Северо-Западный Университет Уайлдкэтс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс травмированы только игроки глубокого резерва.

NCAA, Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс, запланированного на 10 января. На площадке игроки обеих команд появятся в 01:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Огайо Стэйт Бакайс и Северо-Западный Университет Уайлдкэтс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Огайо Стэйт Бакайс.



Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс. Прогноз, ставки на матч(10.01.22)

Огайо Стэйт Бакайс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Северо-Западный Университет Уайлдкэтс

После того, как баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс пройдет 10 января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Огайо Стэйт Бакайс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Огайо Стэйт Бакайс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Северо-Западный Университет Уайлдкэтс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Огайо Стэйт Бакайс — Северо-Западный Университет Уайлдкэтс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Огайо Стэйт Бакайс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Огайо Стэйт Бакайс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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