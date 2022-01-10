Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.01.22)

Прогноз Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд (10-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд (10.01.2022), ставки и коэффициенты

10.01.2022 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Конни Перрин , а противостоять в этом поединке будет Мирьям Бьорклунд.



Теннисное противостояние Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 10.01.2022. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 03:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Конни Перрин является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 10.01.2022 откроет его противостояние Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 03:00 по МСК, то есть до начала игры. Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мирьям Бьорклунд может гордиться семью победами, а вот Конни Перрин имеет только пять выигранных встреч.

Конни Перрин

Этот турнир Конни Перрин проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Конни Перрин может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Конни Перрин однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Конни Перрин имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Конни Перрин левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Конни Перрин хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Мирьям Бьорклунд

На этом турнире Мирьям Бьорклунд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Мирьям Бьорклунд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Мирьям Бьорклунд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Мирьям Бьорклунд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Мирьям Бьорклунд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Мирьям Бьорклунд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (10.01.22)

Конни Перрин

Несмотря на внушительный возраст, Конни Перрин демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Конни Перрин гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Конни Перрин обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Конни Перрин снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Конни Перрин может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Мирьям Бьорклунд

Выступать в зале Мирьям Бьорклунд не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Мирьям Бьорклунд старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Мирьям Бьорклунд принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Мирьям Бьорклунд демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Мирьям Бьорклунд даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Мирьям Бьорклунд хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Мирьям Бьорклунд относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Мирьям Бьорклунд проводит второй или третий матч. А вот Конни Перрин как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Конни Перрин, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Конни Перрин без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Конни Перрин вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Конни Перрин — Мирьям Бьорклунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Конни Перрин и Мирьям Бьорклунд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-507243-segodnya-match-marko-trungelliti-lukash-lacko-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-10-01-22/