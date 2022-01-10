Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.22)

Прогноз Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс (11-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс 11-го января 2022 года

11-го января 2022 года в 04:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Хьюстон Рокетс примет соперника по национальному первенству Филадельфия Севенти Сиксерс.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 11-го января 2022 года предстоит поединок против БК Филадельфия Севенти Сиксерс. По московскому времени начало игры будет в 04:10. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Филадельфия Севенти Сиксерс. Данный поединок будет сыгран 11-го января 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 04:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хьюстон Рокетс

Летом баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Филадельфия Севенти Сиксерс

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Филадельфия Севенти Сиксерс сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

NBA, Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс

Баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 11-го января 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Филадельфия Севенти Сиксерс, так что в 04:10 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.01.22)

Хьюстон Рокетс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Хьюстон Рокетс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Филадельфия Севенти Сиксерс

Два года назад баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс, который должен пройти 11-го января 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 04:10 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Хьюстон Рокетс — Филадельфия Севенти Сиксерс: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Хьюстон Рокетс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Филадельфия Севенти Сиксерс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

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Долгое время баскетбольный клуб Хьюстон Рокетс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Хьюстон Рокетс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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