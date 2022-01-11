Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис (12.01.2022), ставки и коэффициенты

Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис (12.01.2022), ставки и коэффициенты

12.01.2022 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс примет соперника по национальному первенству Северо-Восточный Университет Хаскис.



Болельщики баскетбольного клуба Джеймс Мэдисон Дюкс очень любят матчи против БК Северо-Восточный Университет Хаскис, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 12.01.2022 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Джеймс Мэдисон Дюкс одержали три легкие победы.



Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 12.01.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 03:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс, одержав семь побед.

Джеймс Мэдисон Дюкс

В этом сезоне баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Джеймс Мэдисон Дюкс нет более травмированных игроков основы.



Северо-Восточный Университет Хаскис

Уже три недели баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Северо-Восточный Университет Хаскис удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 12.01.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 03:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Северо-Восточный Университет Хаскис удалось одержать победу у себя дома.



Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис (12.01.2022), ставки и коэффициенты

Джеймс Мэдисон Дюкс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Джеймс Мэдисон Дюкс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Джеймс Мэдисон Дюкс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Северо-Восточный Университет Хаскис

После того, как баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 12.01.2022, и в его рамках состоится поединок Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 03:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис: хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джеймс Мэдисон Дюкс — Северо-Восточный Университет Хаскис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Джеймс Мэдисон Дюкс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Джеймс Мэдисон Дюкс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Северо-Восточный Университет Хаскис не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Северо-Восточный Университет Хаскис уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Северо-Восточный Университет Хаскис очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat3-513573-nils-potbeker-natan-dhulst-prognoz-professionala-na-match-11-01-22/