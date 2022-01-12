Прогноз Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ (12 января), ставки и коэффициенты

Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ. Прогноз, ставки на матч (12.01.22)

12-го января в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Абдеррахман/Бертранд , а противостоять в этом поединке будет Ли/Юньчаокэтэ.



Теннисное противостояние Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 12-го января. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Абдеррахман/Бертранд является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

12-го января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Ли/Юньчаокэтэ, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Ли/Юньчаокэтэ выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Абдеррахман/Бертранд

В этом сезоне Абдеррахман/Бертранд показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Абдеррахман/Бертранд сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Абдеррахман/Бертранд еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Абдеррахман/Бертранд обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Абдеррахман/Бертранд играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Абдеррахман/Бертранд любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ли/Юньчаокэтэ

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ли/Юньчаокэтэ на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ли/Юньчаокэтэ демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ли/Юньчаокэтэ имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ли/Юньчаокэтэ намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ли/Юньчаокэтэ не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ли/Юньчаокэтэ будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ли/Юньчаокэтэ и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ли/Юньчаокэтэ умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ

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Прогноз и ставка на матч Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ 12-го января

Абдеррахман/Бертранд

В этом сезоне Абдеррахман/Бертранд демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Абдеррахман/Бертранд уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Абдеррахман/Бертранд любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Абдеррахман/Бертранд часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Абдеррахман/Бертранд умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ли/Юньчаокэтэ

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ли/Юньчаокэтэ все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ли/Юньчаокэтэ сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ли/Юньчаокэтэ все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ли/Юньчаокэтэ предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Абдеррахман/Бертранд и Ли/Юньчаокэтэ. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Абдеррахман/Бертранд и Ли/Юньчаокэтэ из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ли/Юньчаокэтэ относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ли/Юньчаокэтэ проводит второй или третий матч. А вот Абдеррахман/Бертранд как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Абдеррахман/Бертранд, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Абдеррахман/Бертранд без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Абдеррахман/Бертранд вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Абдеррахман/Бертранд — Ли/Юньчаокэтэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Абдеррахман/Бертранд и Ли/Юньчаокэтэ.



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