Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт (13 января), ставки и коэффициенты

Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт (13-го января), ставки и коэффициенты

13-го января в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Калифорния Баптист Лансерс примет соперника по национальному первенству Дикси Стейт.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Калифорния Баптист Лансерс – Дикси Стейт, запланированный на 13-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 06:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Дикси Стейт, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Калифорния Баптист Лансерс и Дикси Стейт. Организаторы турнира собираются провести данную игру 13-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Дикси Стейт. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Калифорния Баптист Лансерс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Калифорния Баптист Лансерс

Летом баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Дикси Стейт

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Дикси Стейт сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Дикси Стейт проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Дикси Стейт травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт, запланированного на 13-го января. На площадке игроки обеих команд появятся в 06:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Калифорния Баптист Лансерс и Дикси Стейт предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс.



Прогноз и ставка на матч Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт 13-го января

Калифорния Баптист Лансерс

Сейчас баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Калифорния Баптист Лансерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Дикси Стейт

В прошлом матче баскетбольный клуб Дикси Стейт потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Дикси Стейт и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Дикси Стейт находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт, который должен пройти 13-го января в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Дикси Стейт был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Дикси Стейт выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Дикси Стейт немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Калифорния Баптист Лансерс — Дикси Стейт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Калифорния Баптист Лансерс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Калифорния Баптист Лансерс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Дикси Стейт не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Дикси Стейт уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Дикси Стейт очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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