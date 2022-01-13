Прогноз Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) (13 января), ставки и коэффициенты

Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). Прогноз, ставки на матч. NBA (13.01.22)

13 января в 01:07 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (EZA).



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) и Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). Оно пройдет 13 января, так что можно не сомневаться, что в 01:07 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) намерены 13 января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 01:07 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Лос-Анджелес Лейкерс (EZA)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) пообещал, что 13 января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 01:07 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) 13 января

Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY)

В этом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Лос-Анджелес Лейкерс (EZA)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13 января сыграет матч против БК Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:07 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA): хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) — Лос-Анджелес Лейкерс (EZA). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (ZENNY) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (EZA) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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