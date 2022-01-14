Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс. Прогноз, ставки на матч(14.01.22)

Прогноз Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс (14 января), ставки и коэффициенты

Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс (14.01.2022), ставки и коэффициенты

14.01.2022 в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз примет соперника по национальному первенству Иллинойс-Чикаго Флэймс.



Баскетболисты клубов Висконсин Милуоки Пэнтерз и Иллинойс-Чикаго Флэймс в 04:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 14.01.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Висконсин Милуоки Пэнтерз одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Висконсин Милуоки Пэнтерз также является лидером по количеству побед.



Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс назначен на 14.01.2022, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 04:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Висконсин Милуоки Пэнтерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Висконсин Милуоки Пэнтерз нет более травмированных игроков основы.



Иллинойс-Чикаго Флэймс

Президент баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

NCAA, Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 14.01.2022. На этот раз соперником хозяев будет Иллинойс-Чикаго Флэймс, так что в 04:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс. Прогноз, ставки на матч(14.01.22)

Висконсин Милуоки Пэнтерз

Сейчас баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Висконсин Милуоки Пэнтерз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Иллинойс-Чикаго Флэймс

После того, как баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14.01.2022 сыграет матч против БК Иллинойс-Чикаго Флэймс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Висконсин Милуоки Пэнтерз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Висконсин Милуоки Пэнтерз — Иллинойс-Чикаго Флэймс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Висконсин Милуоки Пэнтерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Висконсин Милуоки Пэнтерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Иллинойс-Чикаго Флэймс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Иллинойс-Чикаго Флэймс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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