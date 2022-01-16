Прогноз Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс (16.01.2022), ставки и коэффициенты

Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс. Прогноз, ставки на матч (16.01.22)

16-го января в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вирджиния Кавальерз примет соперника по национальному первенству Вайк Форест Демон Диконс.



Главный тренер баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 16-го января хозяевам предстоит у себя дома принимать Вайк Форест Демон Диконс. Игра, которая начнется в 00:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс:

Поклонники баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз намерены 16-го января поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Вайк Форест Демон Диконс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 00:30 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Вирджиния Кавальерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Вирджиния Кавальерз вообще лидирует в чемпионате.



Вайк Форест Демон Диконс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс

Главный тренер баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз пообещал, что 16-го января его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 00:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Вайк Форест Демон Диконс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс. Прогноз, ставки на матч(16.01.22)

Вирджиния Кавальерз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вирджиния Кавальерз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вирджиния Кавальерз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Вайк Форест Демон Диконс

После того, как баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го января, и в его рамках состоится поединок Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Вирджиния Кавальерз хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вирджиния Кавальерз — Вайк Форест Демон Диконс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Вайк Форест Демон Диконс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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