Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес: снова ждем результативной игры

Прогноз Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес (16-го января), ставки и коэффициенты

Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес (16 января), ставки и коэффициенты

16 января в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Драгос Николай Мадараш , а противостоять в этом поединке будет Бенджамин Винтер Лопес.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 16 января, а его начало по МСК будет в 10:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Драгос Николай Мадараш. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 16 января, так что в разделе тенниса можно найти поединок Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 10:00 по Москве, пока не начался поединок. Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Драгос Николай Мадараш

Так как Драгос Николай Мадараш выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Драгос Николай Мадараш снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Драгос Николай Мадараш, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Драгос Николай Мадараш чем-то удивить, пока не ясно.



Бенджамин Винтер Лопес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Бенджамин Винтер Лопес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Бенджамин Винтер Лопес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Бенджамин Винтер Лопес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Бенджамин Винтер Лопес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Бенджамин Винтер Лопес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес впервые будут встречаться между собой. Если Драгос Николай Мадараш уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Бенджамин Винтер Лопес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Драгос Николай Мадараш демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Драгос Николай Мадараш – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес 16 января

Драгос Николай Мадараш

На данном турнире Драгос Николай Мадараш выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Драгос Николай Мадараш выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Драгос Николай Мадараш допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Драгос Николай Мадараш особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Драгос Николай Мадараш, это умение играть на травяных кортах.

Бенджамин Винтер Лопес

Этот сезон Бенджамин Винтер Лопес проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бенджамин Винтер Лопес снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бенджамин Винтер Лопес слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бенджамин Винтер Лопес допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Драгос Николай Мадараш имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бенджамин Винтер Лопес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Драгос Николай Мадараш превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бенджамин Винтер Лопес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Драгос Николай Мадараш гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Драгос Николай Мадараш — Бенджамин Винтер Лопес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Драгос Николай Мадараш и Бенджамин Винтер Лопес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Драгос Николай Мадараш, и Бенджамин Винтер Лопес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-514775-prognoz-na-match-okayama-sigalz-zhen-pfu-blyu-kets-zhen-ot-eksperta-16-01-22/