Прогноз Даниил Ищенко — Марк Кауфман (17.01.2022), ставки и коэффициенты

Даниил Ищенко — Марк Кауфман. Прогноз, ставки на матч (17.01.22)

17.01.2022 в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Daily Pro Tour, в котором на корт выйдут Даниил Ищенко , а противостоять в этом поединке будет Марк Кауфман.



Судья теннисного матча Даниил Ищенко — Марк Кауфман должен дать знак о старте игры в 21:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 17.01.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Даниил Ищенко и Марк Кауфман более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Даниил Ищенко имеет четыре победы, то Марк Кауфман может похвастаться лишь двумя победами.



Даниил Ищенко — Марк Кауфман. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Даниил Ищенко имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17.01.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Марк Кауфман. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 21:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Даниил Ищенко имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Даниил Ищенко

На данный момент Даниил Ищенко является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Даниил Ищенко однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Даниил Ищенко демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Даниил Ищенко хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Даниил Ищенко часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Марк Кауфман

На этом турнире Марк Кауфман играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Марк Кауфман все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Марк Кауфман не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Марк Кауфман уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Марк Кауфман на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Марк Кауфман пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Даниил Ищенко» — «Марк Кауфман»: прогноз автора

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Даниил Ищенко — Марк Кауфман. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (17.01.22)

Даниил Ищенко

На данном турнире Даниил Ищенко выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Даниил Ищенко выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Даниил Ищенко допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Даниил Ищенко особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Даниил Ищенко, это умение играть на травяных кортах.

Марк Кауфман

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Марк Кауфман все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Марк Кауфман сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Марк Кауфман все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Марк Кауфман предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Даниил Ищенко — Марк Кауфман Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Даниил Ищенко и Марк Кауфман аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Даниил Ищенко и Марк Кауфман обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Даниил Ищенко и Марк Кауфман постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Даниил Ищенко — Марк Кауфман: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Даниил Ищенко и Марк Кауфман, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Даниил Ищенко и Марк Кауфман уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Даниил Ищенко — Марк Кауфман. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Даниил Ищенко и Марк Кауфман сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Даниил Ищенко, и Марк Кауфман будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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