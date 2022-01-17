Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс: хозяева должны брать три очка

Прогноз Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс (17-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс (17-го января), ставки и коэффициенты

17-го января в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз примет соперника по национальному первенству ЛИУ Шаркс.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз – ЛИУ Шаркс, запланированный на 17-го января. Баскетболисты появятся на площадке в 23:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс:

В 23:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз и ЛИУ Шаркс. Организаторы турнира собираются провести данную игру 17-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба ЛИУ Шаркс. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз нет более травмированных игроков основы.



ЛИУ Шаркс

Уже три недели баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба ЛИУ Шаркс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс, несмотря на то, что он должен пройти только 17-го января. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 23:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс (17-го января), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

ЛИУ Шаркс

В прошлом матче баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба ЛИУ Шаркс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 17-го января, и в его рамках состоится поединок Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 23:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз — ЛИУ Шаркс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Сейнт Франсис Нью-Йорк Террьерз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба ЛИУ Шаркс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб ЛИУ Шаркс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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