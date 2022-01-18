Прогноз Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз (18 января), ставки и коэффициенты

Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. Прогноз, ставки на матч. ITF (18.01.22)

18.01.2022 в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Паррес Аскойтиа/Роска , а противостоять в этом поединке будет Бузас Манейро/Ромеро Гормаз.



Так как Паррес Аскойтиа/Роска в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18.01.2022. Но, доказать обратное Паррес Аскойтиа/Роска все же сможет в 16:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз:

До 18.01.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:30 по МСК.

Паррес Аскойтиа/Роска

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Паррес Аскойтиа/Роска находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Паррес Аскойтиа/Роска является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Паррес Аскойтиа/Роска умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Паррес Аскойтиа/Роска обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Паррес Аскойтиа/Роска может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Длительное время Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. Прогноз, ставки на матч(18.01.22)

Паррес Аскойтиа/Роска

Паррес Аскойтиа/Роска не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Паррес Аскойтиа/Роска любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Паррес Аскойтиа/Роска умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Паррес Аскойтиа/Роска не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Паррес Аскойтиа/Роска умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Несмотря на свой молодой возраст, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бузас Манейро/Ромеро Гормаз станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз: ставим на двойные ошибки

Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Паррес Аскойтиа/Роска имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бузас Манейро/Ромеро Гормаз хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Паррес Аскойтиа/Роска. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Паррес Аскойтиа/Роска довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бузас Манейро/Ромеро Гормаз вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Паррес Аскойтиа/Роска.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паррес Аскойтиа/Роска — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Паррес Аскойтиа/Роска и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Паррес Аскойтиа/Роска, и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-511270-nuriya-parrizas-dias-marina-zanevskaya-prognoz-professionala-na-match-19-01-22/