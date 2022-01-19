Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен) (20-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен) 20 января

20 января в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) примет соперника по национальному первенству Липскомб Бизон (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) очень любят матчи против БК Липскомб Бизон (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 20 января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 02:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен):

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Восточный Кентукки Колонелс (жен) и Липскомб Бизон (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 20 января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Липскомб Бизон (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Восточный Кентукки Колонелс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Восточный Кентукки Колонелс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Восточный Кентукки Колонелс (жен) нет более травмированных игроков основы.



Липскомб Бизон (жен)

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Липскомб Бизон (жен) потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Липскомб Бизон (жен) сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Липскомб Бизон (жен) не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Прогноз на матч

На 20 января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 02:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Липскомб Бизон (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен) 20 января

Восточный Кентукки Колонелс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Липскомб Бизон (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Липскомб Бизон (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Липскомб Бизон (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 20 января, и в его рамках состоится поединок Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Липскомб Бизон (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Липскомб Бизон (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Липскомб Бизон (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Восточный Кентукки Колонелс (жен) — Липскомб Бизон (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Восточный Кентукки Колонелс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Восточный Кентукки Колонелс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Липскомб Бизон (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Липскомб Бизон (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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