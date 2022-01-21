Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik): хозяева должны брать три очка

Прогноз Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik) (20-го января), ставки и коэффициенты

Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik) (20-го января), ставки и коэффициенты

20-го января в 16:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) примет соперника по национальному первенству Кливленд Кавальерс (Andrik).



В 16:20 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Сан-Антонио Сперз (PullUp) – Кливленд Кавальерс (Andrik), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 20-го января, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Andrik).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik):

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) проводит на своей площадке, и 20-го января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Кливленд Кавальерс (Andrik). В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 16:20 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Сан-Антонио Сперз (PullUp), а один раз сильнее были игроки БК Кливленд Кавальерс (Andrik).

Сан-Антонио Сперз (PullUp)

Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Кливленд Кавальерс (Andrik)

В составе баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Кливленд Кавальерс (Andrik) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

NBA, Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik)

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз (PullUp) собираются 20-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Кливленд Кавальерс (Andrik). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 16:20 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik) 20-го января

Сан-Антонио Сперз (PullUp)

Сейчас баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сан-Антонио Сперз (PullUp) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Кливленд Кавальерс (Andrik)

В прошлом матче баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20-го января сыграет матч против БК Кливленд Кавальерс (Andrik). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 16:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сан-Антонио Сперз (PullUp) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан-Антонио Сперз (PullUp) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз (PullUp) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Кливленд Кавальерс (Andrik) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Антонио Сперз (PullUp) — Кливленд Кавальерс (Andrik). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз (PullUp) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сан-Антонио Сперз (PullUp) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сан-Антонио Сперз (PullUp) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Andrik) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кливленд Кавальерс (Andrik) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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