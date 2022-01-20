Прогноз Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек (20 января), ставки и коэффициенты

Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.01.22)

20.01.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Девятьяров/Клоес , а противостоять в этом поединке будет Джиакалоне/Мусиалек.



Так как теннисный поединок Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек пройдет уже 20.01.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Девятьяров/Клоес на тот момент намного сильнее, нежели Джиакалоне/Мусиалек.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20.01.2022 откроет его противостояние Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Джиакалоне/Мусиалек может гордиться семью победами, а вот Девятьяров/Клоес имеет только пять выигранных встреч.

Девятьяров/Клоес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Девятьяров/Клоес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Девятьяров/Клоес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Девятьяров/Клоес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Девятьяров/Клоес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Девятьяров/Клоес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Джиакалоне/Мусиалек

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Джиакалоне/Мусиалек на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Джиакалоне/Мусиалек демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Джиакалоне/Мусиалек имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Джиакалоне/Мусиалек намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Джиакалоне/Мусиалек не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Джиакалоне/Мусиалек будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Джиакалоне/Мусиалек и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Джиакалоне/Мусиалек умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек впервые будут встречаться между собой. Если Девятьяров/Клоес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джиакалоне/Мусиалек пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Девятьяров/Клоес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Девятьяров/Клоес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек 20.01.2022

Девятьяров/Клоес

На данном турнире Девятьяров/Клоес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Девятьяров/Клоес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Девятьяров/Клоес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Девятьяров/Клоес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Девятьяров/Клоес, это умение играть на травяных кортах.

Джиакалоне/Мусиалек

На этом турнире Джиакалоне/Мусиалек играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Джиакалоне/Мусиалек какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Джиакалоне/Мусиалек уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Джиакалоне/Мусиалек много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Джиакалоне/Мусиалек сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Джиакалоне/Мусиалек не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Девятьяров/Клоес — Джиакалоне/Мусиалек. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Девятьяров/Клоес и Джиакалоне/Мусиалек, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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