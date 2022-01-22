Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.01.22)

Прогноз Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз (23-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз 23-го января 2022 года

23-го января 2022 года в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Норфолк Стэйт примет соперника по национальному первенству Коппин Стэйт Иглз.



Баскетболисты клубов Норфолк Стэйт и Коппин Стэйт Иглз в 02:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 23-го января 2022 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Норфолк Стэйт одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Норфолк Стэйт также является лидером по количеству побед.



Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 23-го января 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 02:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Норфолк Стэйт, одержав семь побед.

Норфолк Стэйт

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Норфолк Стэйт переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Норфолк Стэйт больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Норфолк Стэйт еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Коппин Стэйт Иглз

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Коппин Стэйт Иглз травмированы только игроки глубокого резерва.

Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 23-го января 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. А так как начало встречи в 02:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Норфолк Стэйт практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.01.22)

Норфолк Стэйт

В последние годы Норфолк Стэйт является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Норфолк Стэйт еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Коппин Стэйт Иглз

После того, как баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Норфолк Стэйт после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 23-го января 2022 года сыграет матч против БК Коппин Стэйт Иглз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 02:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Норфолк Стэйт также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Норфолк Стэйт играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Норфолк Стэйт уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Норфолк Стэйт хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Коппин Стэйт Иглз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Норфолк Стэйт — Коппин Стэйт Иглз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Норфолк Стэйт является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Норфолк Стэйт проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Норфолк Стэйт нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Коппин Стэйт Иглз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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