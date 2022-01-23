Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл (23.01.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл 23.01.2022

23.01.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат ОАЭ, в котором на своей площадке местный клуб Аль-Вахда Абу-Даби примет соперника по национальному первенству Аль Васл.



23.01.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Аль-Вахда Абу-Даби – Аль Васл, который начнется в 18:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Аль-Вахда Абу-Даби были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Аль Васл. Данный поединок будет сыгран 23.01.2022, а по московскому времени его начало состоится в 18:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Аль Васл лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Аль-Вахда Абу-Даби

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Аль-Вахда Абу-Даби занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Аль Васл

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Аль Васл пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Аль Васл сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл, который организаторы собираются провести 23.01.2022. По московскому времени начало данной игры будет в 18:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби.



Прогноз и ставка на матч Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл 23.01.2022

Аль-Вахда Абу-Даби

В этом сезоне баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Аль Васл

В прошлом матче баскетбольный клуб Аль Васл потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аль Васл и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Аль Васл находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23.01.2022 можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 18:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл: в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Аль-Вахда Абу-Даби подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Аль-Вахда Абу-Даби и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Аль-Вахда Абу-Даби еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Аль Васл входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Аль Васл не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аль-Вахда Абу-Даби — Аль Васл. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Аль-Вахда Абу-Даби уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Аль-Вахда Абу-Даби пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Аль-Вахда Абу-Даби составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Аль Васл испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Аль Васл хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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