Прогноз Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу (23-го января 2022 года), ставки и коэффициенты

Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу. Прогноз, ставки на матч (23.01.22)

23-го января в 23:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Карлос Прадо Анджело , а противостоять в этом поединке будет Игнасио Кароу.



Буквально несколько дней назад Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу играли свои матчи, а теперь уже 23-го января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 23:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Хуан Карлос Прадо Анджело имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го января откроет его противостояние Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:00 по МСК, то есть до начала игры. Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Игнасио Кароу может гордиться семью победами, а вот Хуан Карлос Прадо Анджело имеет только пять выигранных встреч.

Хуан Карлос Прадо Анджело

Хуан Карлос Прадо Анджело отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Хуан Карлос Прадо Анджело проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Хуан Карлос Прадо Анджело проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Хуан Карлос Прадо Анджело играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Хуан Карлос Прадо Анджело больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Игнасио Кароу

Во взрослом туре Игнасио Кароу проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Игнасио Кароу пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Игнасио Кароу предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Игнасио Кароу еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Челленджер, Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.01.22)

Хуан Карлос Прадо Анджело

В этом сезоне Хуан Карлос Прадо Анджело демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хуан Карлос Прадо Анджело уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хуан Карлос Прадо Анджело любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хуан Карлос Прадо Анджело часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хуан Карлос Прадо Анджело умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Игнасио Кароу

Игнасио Кароу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Игнасио Кароу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Игнасио Кароу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Игнасио Кароу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Игнасио Кароу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Карлос Прадо Анджело имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Игнасио Кароу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Карлос Прадо Анджело превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Игнасио Кароу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Карлос Прадо Анджело гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Карлос Прадо Анджело — Игнасио Кароу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Хуан Карлос Прадо Анджело и Игнасио Кароу проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat3-516803-flammes-karolo-basket-ardennes-zhen-roshe-vandeya-zhen-prognoz-specialista-na-match-23-01-22/