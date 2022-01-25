Прогноз Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) (26.01.2022), ставки и коэффициенты

Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен). Прогноз, ставки на матч. NAIA (26.01.22)

26-го января 2022 года в 00:55 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NAIA, в котором на своей площадке местный клуб Элис Ллойд Иглз (жен) примет соперника по национальному первенству Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) очень любят матчи против БК Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 26-го января 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 00:55 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Элис Ллойд Иглз (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен):

Принципиальный баскетбольный поединок Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) назначен на 26-го января 2022 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 00:55 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Элис Ллойд Иглз (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Элис Ллойд Иглз (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Элис Ллойд Иглз (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Элис Ллойд Иглз (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26-го января 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен), так что в 00:55 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Элис Ллойд Иглз (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен). Прогноз, ставки на матч(26.01.22)

Элис Ллойд Иглз (жен)

В последние годы Элис Ллойд Иглз (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Элис Ллойд Иглз (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 26-го января 2022 года, и в его рамках состоится поединок Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:55 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Элис Ллойд Иглз (жен) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элис Ллойд Иглз (жен) — Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Элис Ллойд Иглз (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Элис Ллойд Иглз (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Колледж Сейнт Мэри-оф-Вудс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat1-514701-prognoz-na-match-beylor-bears-kanzas-steyt-uayldkets-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-26-01-22/