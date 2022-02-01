Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.02.22)

Прогноз Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата 01-го февраля

01-го февраля в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ривера Корадо/Торрес Мурсия , а противостоять в этом поединке будет Иманиси/Огата.



Так как теннисный поединок Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата пройдет уже 01-го февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 21:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ривера Корадо/Торрес Мурсия на тот момент намного сильнее, нежели Иманиси/Огата.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 01-го февраля, ведь именно в этот день на корте встречаются Ривера Корадо/Торрес Мурсия и Иманиси/Огата. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 21:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ривера Корадо/Торрес Мурсия имеет на своем счету три победы, Иманиси/Огата может похвастаться четырьмя.

Ривера Корадо/Торрес Мурсия

Ривера Корадо/Торрес Мурсия, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Ривера Корадо/Торрес Мурсия может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Ривера Корадо/Торрес Мурсия входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Ривера Корадо/Торрес Мурсия еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Ривера Корадо/Торрес Мурсия сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Иманиси/Огата

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Иманиси/Огата на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Иманиси/Огата демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Иманиси/Огата имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Иманиси/Огата намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Иманиси/Огата не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Иманиси/Огата будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Иманиси/Огата и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Иманиси/Огата умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ривера Корадо/Торрес Мурсия и Иманиси/Огата впервые будут встречаться между собой. Если Ривера Корадо/Торрес Мурсия уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Иманиси/Огата пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ривера Корадо/Торрес Мурсия демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ривера Корадо/Торрес Мурсия – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.02.22)

Ривера Корадо/Торрес Мурсия

Несмотря на внушительный возраст, Ривера Корадо/Торрес Мурсия демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Ривера Корадо/Торрес Мурсия гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Ривера Корадо/Торрес Мурсия обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Ривера Корадо/Торрес Мурсия снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Ривера Корадо/Торрес Мурсия может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Иманиси/Огата

В этом сезоне Иманиси/Огата действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Иманиси/Огата обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Иманиси/Огата не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Иманиси/Огата не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Иманиси/Огата имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ривера Корадо/Торрес Мурсия и Иманиси/Огата, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ривера Корадо/Торрес Мурсия и Иманиси/Огата играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ривера Корадо/Торрес Мурсия, и Иманиси/Огата неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ривера Корадо/Торрес Мурсия имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ривера Корадо/Торрес Мурсия и Иманиси/Огата отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Иманиси/Огата в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ривера Корадо/Торрес Мурсия превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Иманиси/Огата сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ривера Корадо/Торрес Мурсия гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ривера Корадо/Торрес Мурсия — Иманиси/Огата. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ривера Корадо/Торрес Мурсия и Иманиси/Огата.



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