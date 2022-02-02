Прогноз Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус (03 февраля), ставки и коэффициенты

Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус. Прогноз, ставки на матч (03.02.22)

03 февраля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вагнер/Якупович , а противостоять в этом поединке будет Клаффнер/Краус.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 03 февраля, а его начало по МСК будет в 15:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Вагнер/Якупович. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03 февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:00 по Москве, пока не начался поединок. Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Вагнер/Якупович

Вагнер/Якупович отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Вагнер/Якупович проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Вагнер/Якупович проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Вагнер/Якупович играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Вагнер/Якупович больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Клаффнер/Краус

Клаффнер/Краус имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Клаффнер/Краус уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Клаффнер/Краус умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Клаффнер/Краус обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Клаффнер/Краус проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус

Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус 03 февраля

Вагнер/Якупович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Вагнер/Якупович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Вагнер/Якупович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Вагнер/Якупович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Вагнер/Якупович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Вагнер/Якупович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Вагнер/Якупович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Вагнер/Якупович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Клаффнер/Краус

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Клаффнер/Краус хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Клаффнер/Краус никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Клаффнер/Краус сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Клаффнер/Краус всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус: погода помешает показать хороший теннис

Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вагнер/Якупович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Клаффнер/Краус хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Вагнер/Якупович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Клаффнер/Краус умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вагнер/Якупович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Клаффнер/Краус вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вагнер/Якупович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вагнер/Якупович — Клаффнер/Краус. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Вагнер/Якупович и Клаффнер/Краус проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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