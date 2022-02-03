Прогноз Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен (04.02.2022), ставки и коэффициенты

Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен. Прогноз, ставки на матч. ITF (04.02.22)

04.02.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мочизуки/Нейбоер , а противостоять в этом поединке будет Араужо/Ингильдсен.



Судья теннисного матча Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04.02.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Мочизуки/Нейбоер имеет четыре победы, то Араужо/Ингильдсен может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04.02.2022, так что в разделе тенниса можно найти поединок Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Мочизуки/Нейбоер

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мочизуки/Нейбоер продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мочизуки/Нейбоер в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мочизуки/Нейбоер сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мочизуки/Нейбоер немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Араужо/Ингильдсен

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Араужо/Ингильдсенв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Араужо/Ингильдсен играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Араужо/Ингильдсен держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Араужо/Ингильдсен демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Араужо/Ингильдсен находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Длительное время Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен 04.02.2022

Мочизуки/Нейбоер

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Мочизуки/Нейбоер, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Мочизуки/Нейбоер уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Мочизуки/Нейбоер старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Мочизуки/Нейбоер, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Мочизуки/Нейбоер не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Мочизуки/Нейбоер все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Мочизуки/Нейбоер точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Араужо/Ингильдсен

Выступать в зале Араужо/Ингильдсен не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Араужо/Ингильдсен старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Араужо/Ингильдсен принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Араужо/Ингильдсен демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Араужо/Ингильдсен даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Араужо/Ингильдсен хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мочизуки/Нейбоер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Араужо/Ингильдсен в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мочизуки/Нейбоер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Араужо/Ингильдсен сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мочизуки/Нейбоер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мочизуки/Нейбоер — Араужо/Ингильдсен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мочизуки/Нейбоер и Араужо/Ингильдсен.



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