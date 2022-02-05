Прогноз Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) (05-го февраля), ставки и коэффициенты

Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен). Прогноз, ставки на матч (05.02.22)

05.02.2022 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Дрексел Драгонс (жен) примет соперника по национальному первенству УНК Уилмингтон Сеахокс (жен).



В 03:00 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Дрексел Драгонс (жен) – УНК Уилмингтон Сеахокс (жен). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК УНК Уилмингтон Сеахокс (жен). Данный поединок будет сыгран 05.02.2022, а по московскому времени его начало состоится в 03:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Дрексел Драгонс (жен)

Летом баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



УНК Уилмингтон Сеахокс (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен), несмотря на то, что он должен пройти только 05.02.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 03:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен). Прогноз, ставки на матч(05.02.22)

Дрексел Драгонс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

УНК Уилмингтон Сеахокс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) пройдет 05.02.2022, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 03:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Дрексел Драгонс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Дрексел Драгонс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Дрексел Драгонс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Дрексел Драгонс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дрексел Драгонс (жен) — УНК Уилмингтон Сеахокс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Дрексел Драгонс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Дрексел Драгонс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Дрексел Драгонс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб УНК Уилмингтон Сеахокс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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