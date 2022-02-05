Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). Прогноз, ставки на матч(06.02.22)

Прогноз Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен) (06-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен) 06-го февраля

06-го февраля в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) примет соперника по национальному первенству Монтана Гризлиз (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) очень любят матчи против БК Монтана Гризлиз (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 06-го февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 00:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) одержали три легкие победы.



Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:00 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). Матч назначен на 06-го февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Айдахо Стэйт Бенглс (жен)

Баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Монтана Гризлиз (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Монтана Гризлиз (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Монтана Гризлиз (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

WNCAA, Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен)

Вплоть до 06-го февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). А так как начало встречи в 00:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). Прогноз, ставки на матч(06.02.22)

Айдахо Стэйт Бенглс (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Монтана Гризлиз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06-го февраля, и в его рамках состоится поединок Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен): хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Айдахо Стэйт Бенглс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Монтана Гризлиз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Монтана Гризлиз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айдахо Стэйт Бенглс (жен) — Монтана Гризлиз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Айдахо Стэйт Бенглс (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Айдахо Стэйт Бенглс (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Монтана Гризлиз (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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