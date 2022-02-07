Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава (08-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава 08.02.2022

08.02.2022 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ванг/Юньчаокэтэ , а противостоять в этом поединке будет Нейбоер/Хазава.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 08.02.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 17:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Ванг/Юньчаокэтэ, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08.02.2022 откроет его противостояние Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 17:00 по МСК, то есть до начала игры. Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Нейбоер/Хазава может гордиться семью победами, а вот Ванг/Юньчаокэтэ имеет только пять выигранных встреч.

Ванг/Юньчаокэтэ

В этом сезоне Ванг/Юньчаокэтэ демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Ванг/Юньчаокэтэ снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Ванг/Юньчаокэтэ является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Ванг/Юньчаокэтэ не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Ванг/Юньчаокэтэ еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Нейбоер/Хазава

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Нейбоер/Хазавав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Нейбоер/Хазава играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Нейбоер/Хазава держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Нейбоер/Хазава демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Нейбоер/Хазава находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Прогноз и ставка на матч Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава 08.02.2022

Ванг/Юньчаокэтэ

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ванг/Юньчаокэтэ, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ванг/Юньчаокэтэ уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ванг/Юньчаокэтэ старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ванг/Юньчаокэтэ, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ванг/Юньчаокэтэ не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ванг/Юньчаокэтэ все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ванг/Юньчаокэтэ точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Нейбоер/Хазава

Нейбоер/Хазава лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Нейбоер/Хазава играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Нейбоер/Хазава начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Нейбоер/Хазава выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Нейбоер/Хазава сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Нейбоер/Хазава относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Нейбоер/Хазава проводит второй или третий матч. А вот Ванг/Юньчаокэтэ как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Ванг/Юньчаокэтэ, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Ванг/Юньчаокэтэ без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Ванг/Юньчаокэтэ вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ванг/Юньчаокэтэ — Нейбоер/Хазава. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ванг/Юньчаокэтэ и Нейбоер/Хазава проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-521351-vangyunchaokete-neyboerhazava-prognoz-specialista-na-match-08-02-22/