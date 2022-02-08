Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд: снова ждем результативной игры

Прогноз Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд (08-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд 08 февраля

08 февраля в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бакс/Бертранд , а противостоять в этом поединке будет Аррибаж/Реимонд.



Судья теннисного матча Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 08 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бакс/Бертранд имеет четыре победы, то Аррибаж/Реимонд может похвастаться лишь двумя победами.



Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 19:00 по Москве Бакс/Бертранд выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Аррибаж/Реимонд. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 08 февраля. Бакс/Бертранд не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бакс/Бертранд

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Бакс/Бертранд находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Бакс/Бертранд является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Бакс/Бертранд умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Бакс/Бертранд обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Бакс/Бертранд может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аррибаж/Реимонд

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аррибаж/Реимонд теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аррибаж/Реимонд имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аррибаж/Реимонд испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аррибаж/Реимонд выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аррибаж/Реимонд занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд 08 февраля

Бакс/Бертранд

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бакс/Бертранд выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бакс/Бертранд всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бакс/Бертранд уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бакс/Бертранд занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бакс/Бертранд больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бакс/Бертранд имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Аррибаж/Реимонд

Аррибаж/Реимонд лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аррибаж/Реимонд играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аррибаж/Реимонд начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аррибаж/Реимонд выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аррибаж/Реимонд сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бакс/Бертранд имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аррибаж/Реимонд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бакс/Бертранд превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аррибаж/Реимонд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бакс/Бертранд гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бакс/Бертранд — Аррибаж/Реимонд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бакс/Бертранд и Аррибаж/Реимонд.



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