Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре: снова ждем результативной игры

Прогноз Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре (09-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре 09.02.2022

09.02.2022 в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Судипта Кумар , а противостоять в этом поединке будет Аканксша Дилип Ниттуре.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 09.02.2022, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 07:30 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Судипта Кумар, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09.02.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 07:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Судипта Кумар имеет на своем счету три победы, Аканксша Дилип Ниттуре может похвастаться четырьмя.

Судипта Кумар

В большинстве своих выигранных поединков Судипта Кумар берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Судипта Кумар с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Судипта Кумар сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Судипта Кумар также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Аканксша Дилип Ниттуре

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Аканксша Дилип Ниттуре теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Аканксша Дилип Ниттуре имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Аканксша Дилип Ниттуре испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Аканксша Дилип Ниттуре выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Аканксша Дилип Ниттуре занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Судипта Кумар» — «Аканксша Дилип Ниттуре»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре 09.02.2022

Судипта Кумар

Судипта Кумар не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Судипта Кумар любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Судипта Кумар умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Судипта Кумар не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Судипта Кумар умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Аканксша Дилип Ниттуре

На этом турнире Аканксша Дилип Ниттуре играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Аканксша Дилип Ниттуре какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Аканксша Дилип Ниттуре уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Аканксша Дилип Ниттуре много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Аканксша Дилип Ниттуре сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Аканксша Дилип Ниттуре не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Аканксша Дилип Ниттуре относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Аканксша Дилип Ниттуре проводит второй или третий матч. А вот Судипта Кумар как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Судипта Кумар, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Судипта Кумар без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Судипта Кумар вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Судипта Кумар — Аканксша Дилип Ниттуре. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Судипта Кумар и Аканксша Дилип Ниттуре проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat2-521182-prognoz-na-match-amarni-benks-magali-kempen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-08-02-22/