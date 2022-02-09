Прогноз Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви (09 февраля), ставки и коэффициенты

Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.02.22)

09-го февраля 2022 года в 17:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лейтон Ривера , а противостоять в этом поединке будет Роберто Сид Суберви.



Теннисное противостояние Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09-го февраля 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:35 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лейтон Ривера является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Лейтон Ривера имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го февраля 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Роберто Сид Суберви. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:35. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Лейтон Ривера имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Лейтон Ривера

В большинстве своих выигранных поединков Лейтон Ривера берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Лейтон Ривера с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Лейтон Ривера сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Лейтон Ривера также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Роберто Сид Суберви

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Роберто Сид Суберви теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Роберто Сид Суберви имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Роберто Сид Суберви испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Роберто Сид Суберви выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Роберто Сид Суберви занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

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Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви. Прогноз, ставки на матч(09.02.22)

Лейтон Ривера

К данному турниру Лейтон Ривера подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Лейтон Ривера находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Лейтон Ривера не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Лейтон Ривера старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Лейтон Ривера демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Роберто Сид Суберви

В этом сезоне Роберто Сид Суберви действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Роберто Сид Суберви обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Роберто Сид Суберви не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Роберто Сид Суберви не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Роберто Сид Суберви имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Лейтон Ривера и Роберто Сид Суберви аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Лейтон Ривера и Роберто Сид Суберви обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Лейтон Ривера и Роберто Сид Суберви постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Лейтон Ривера и Роберто Сид Суберви, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Лейтон Ривера сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Роберто Сид Суберви имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Лейтон Ривера – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Лейтон Ривера и Роберто Сид Суберви на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лейтон Ривера — Роберто Сид Суберви. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лейтон Ривера и Роберто Сид Суберви, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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