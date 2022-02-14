Прогноз Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста (14.02.2022), ставки и коэффициенты

Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч. ATP (14.02.22)

14 февраля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Гонзалез/Шварцман , а противостоять в этом поединке будет Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста.



Теннисное противостояние Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста пройдет 14 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 18:00 по московскому времени. Хотя Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 14 февраля встречаются Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста. Начало поединка запланировано на 18:00 по МСК. Гонзалез/Шварцман является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Гонзалез/Шварцман

Гонзалез/Шварцман, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Гонзалез/Шварцман может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Гонзалез/Шварцман входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Гонзалез/Шварцман еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Гонзалез/Шварцман сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста. Прогноз, ставки на матч(14.02.22)

Гонзалез/Шварцман

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Гонзалез/Шварцман выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Гонзалез/Шварцман всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Гонзалез/Шварцман уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Гонзалез/Шварцман занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Гонзалез/Шварцман больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Гонзалез/Шварцман имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста

На этом турнире Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста: соперники не будут долго запрягать

Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гонзалез/Шварцман имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гонзалез/Шварцман. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гонзалез/Шварцман довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гонзалез/Шварцман.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонзалез/Шварцман — Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гонзалез/Шварцман и Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гонзалез/Шварцман и для Алкарас Гарфия/Карреньо-Буста, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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