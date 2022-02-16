Обрадойро — Реал Бетис: гости способны удивить фаворита

Прогноз Обрадойро — Реал Бетис (16 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Обрадойро — Реал Бетис 16.02.2022

16.02.2022 в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Испании, в котором на своей площадке местный клуб Обрадойро примет соперника по национальному первенству Реал Бетис.



Баскетбольный поединок Обрадойро – Реал Бетис пройдет в рамках престижного турнира 16.02.2022, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 22:30 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Обрадойро.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Обрадойро — Реал Бетис:

Поединок между баскетбольными клубами Обрадойро и Реал Бетис собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 16.02.2022. Ее начало будет в 22:30 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Обрадойро

К данному поединку баскетбольный клуб Обрадойро подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Обрадойро играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Обрадойро подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Реал Бетис

Президент баскетбольного клуба Реал Бетис ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Реал Бетис сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Реал Бетис в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Обрадойро наконец-то возвращаются домой, а 16.02.2022 им уже необходимо сыграть поединок против БК Реал Бетис. На площадке игроки обеих команд появятся в 22:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Обрадойро — Реал Бетис (16.02.2022), ставки и коэффициенты

Обрадойро

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Обрадойро наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Обрадойро сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Обрадойро всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Обрадойро бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Реал Бетис

В прошлом месяце баскетбольный клуб Реал Бетис играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Реал Бетис надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Обрадойро — Реал Бетис Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Обрадойро после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16.02.2022 сыграет матч против БК Реал Бетис. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Обрадойро также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Обрадойро — Реал Бетис: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб Обрадойро проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Обрадойро позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Обрадойро играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Обрадойро сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Реал Бетис полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Реал Бетис может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Реал Бетис выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Обрадойро — Реал Бетис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Обрадойро является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Обрадойро проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Обрадойро нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Реал Бетис находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Реал Бетис сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Реал Бетис действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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