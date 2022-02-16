Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс (17-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

17-го февраля в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс примет соперника по национальному первенству Пердью Бойлермейкерс.



Болельщики баскетбольного клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс очень любят матчи против БК Пердью Бойлермейкерс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 17-го февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 05:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс одержали три легкие победы.



Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс проводит на своей площадке, и 17-го февраля хозяевам предстоит матч против игроков клуба Пердью Бойлермейкерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 05:00 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс, а один раз сильнее были игроки БК Пердью Бойлермейкерс.

Северо-Западный Университет Уайлдкэтс

Сейчас баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Северо-Западный Университет Уайлдкэтс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Пердью Бойлермейкерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Пердью Бойлермейкерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс, запланированного на 17-го февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Северо-Западный Университет Уайлдкэтс и Пердью Бойлермейкерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс.



Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс (17-го февраля), ставки и коэффициенты

Северо-Западный Университет Уайлдкэтс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Пердью Бойлермейкерс

После того, как баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс, который должен пройти 17-го февраля в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Северо-Западный Университет Уайлдкэтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северо-Западный Университет Уайлдкэтс — Пердью Бойлермейкерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Северо-Западный Университет Уайлдкэтс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Северо-Западный Университет Уайлдкэтс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Пердью Бойлермейкерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Пердью Бойлермейкерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Пердью Бойлермейкерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-525195-prognozy-i-stavki-na-match-tarleton-steyt-yuta-veyli-17-02-22/