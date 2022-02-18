Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари (18-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари (18.02.2022), ставки и коэффициенты

18.02.2022 в 10:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ковапитуктед/Уреке , а противостоять в этом поединке будет Десаи/Чаудхари.



Так как теннисный поединок Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари пройдет уже 18.02.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 10:35 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Ковапитуктед/Уреке на тот момент намного сильнее, нежели Десаи/Чаудхари.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари:

Теннисный поединок Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари запланирован организаторами турнира на 18.02.2022, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 10:35 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ковапитуктед/Уреке имеет три победы при одном поражении.

Ковапитуктед/Уреке

В большинстве своих выигранных поединков Ковапитуктед/Уреке берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Ковапитуктед/Уреке с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Ковапитуктед/Уреке сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Ковапитуктед/Уреке также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Десаи/Чаудхари

На этом турнире Десаи/Чаудхари выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Десаи/Чаудхари снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Десаи/Чаудхари чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Десаи/Чаудхари уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Десаи/Чаудхари зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари (18.02.2022), ставки и коэффициенты

Ковапитуктед/Уреке

В этом сезоне Ковапитуктед/Уреке демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ковапитуктед/Уреке уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ковапитуктед/Уреке любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ковапитуктед/Уреке часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ковапитуктед/Уреке умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Десаи/Чаудхари

Десаи/Чаудхари лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Десаи/Чаудхари играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Десаи/Чаудхари начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Десаи/Чаудхари выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Десаи/Чаудхари сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари: будет сделан акцент на атакующий теннис

Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ковапитуктед/Уреке имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Десаи/Чаудхари хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ковапитуктед/Уреке. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Десаи/Чаудхари умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ковапитуктед/Уреке довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Десаи/Чаудхари вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ковапитуктед/Уреке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ковапитуктед/Уреке — Десаи/Чаудхари. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Ковапитуктед/Уреке и Десаи/Чаудхари.



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