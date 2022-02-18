Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее (19-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее 19 февраля

19 февраля в 07:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пуннин Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Юбарани Банерйее.



Так как теннисный поединок Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее пройдет уже 19 февраля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 07:35 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Пуннин Ковапитуктед на тот момент намного сильнее, нежели Юбарани Банерйее.



Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 07:35 по Москве Пуннин Ковапитуктед выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Юбарани Банерйее. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 19 февраля. Пуннин Ковапитуктед не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Пуннин Ковапитуктед

На данный момент Пуннин Ковапитуктед является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Пуннин Ковапитуктед однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Пуннин Ковапитуктед демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Пуннин Ковапитуктед хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Пуннин Ковапитуктед часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Юбарани Банерйее

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юбарани Банерйее на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юбарани Банерйее демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юбарани Банерйее имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юбарани Банерйее намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юбарани Банерйее не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юбарани Банерйее будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юбарани Банерйее и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юбарани Банерйее умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Пуннин Ковапитуктед и Юбарани Банерйее впервые будут встречаться между собой. Если Пуннин Ковапитуктед уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Юбарани Банерйее пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Пуннин Ковапитуктед демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Пуннин Ковапитуктед – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее (19 февраля), ставки и коэффициенты

Пуннин Ковапитуктед

В этом сезоне Пуннин Ковапитуктед демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Пуннин Ковапитуктед уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Пуннин Ковапитуктед любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Пуннин Ковапитуктед часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Пуннин Ковапитуктед умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Юбарани Банерйее

В этом сезоне Юбарани Банерйее не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Юбарани Банерйее сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Юбарани Банерйее допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Юбарани Банерйее допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Юбарани Банерйее демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Пуннин Ковапитуктед и Юбарани Банерйее. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Пуннин Ковапитуктед имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Пуннин Ковапитуктед и Юбарани Банерйее отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юбарани Банерйее в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Пуннин Ковапитуктед превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юбарани Банерйее сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Пуннин Ковапитуктед гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуннин Ковапитуктед — Юбарани Банерйее. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Пуннин Ковапитуктед и Юбарани Банерйее, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-526155-znich-vkk-vroclav-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-polshi-19-02-22/