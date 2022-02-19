Прогноз Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс (19.02.2022), ставки и коэффициенты

Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс. Прогноз, ставки на матч (19.02.22)

19.02.2022 в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Фукусима Файр Бондз примет соперника по национальному первенству Ямагата Вайвернс.



19.02.2022 снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Фукусима Файр Бондз – Ямагата Вайвернс, который начнется в 10:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Фукусима Файр Бондз были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс, запланированное на 19.02.2022. Поставить на матч можно будет до 10:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Ямагата Вайвернс была еще пять лет назад.

Фукусима Файр Бондз

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Фукусима Файр Бондз, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Фукусима Файр Бондз отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Фукусима Файр Бондз также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Ямагата Вайвернс

Президент баскетбольного клуба Ямагата Вайвернс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Ямагата Вайвернс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Ямагата Вайвернс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Фукусима Файр Бондз» — «Ямагата Вайвернс»: прогноз автора

На 19.02.2022 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Ямагата Вайвернс удалось одержать победу у себя дома.



Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.22)

Фукусима Файр Бондз

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Фукусима Файр Бондз сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Фукусима Файр Бондз бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Ямагата Вайвернс

После того, как баскетбольный клуб Ямагата Вайвернс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Ямагата Вайвернс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Ямагата Вайвернс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 19.02.2022 сыграет матч против БК Ямагата Вайвернс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 10:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Фукусима Файр Бондз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Фукусима Файр Бондз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Фукусима Файр Бондз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Ямагата Вайвернс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Ямагата Вайвернс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фукусима Файр Бондз — Ямагата Вайвернс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Фукусима Файр Бондз совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Фукусима Файр Бондз выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Ямагата Вайвернс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Ямагата Вайвернс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Ямагата Вайвернс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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