Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга: в ожидании «эйсов»

Прогноз Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга (22-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга 22-го февраля

22-го февраля в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Роман Сафиуллин , а противостоять в этом поединке будет Жо-Вилфрид Цонга.



Буквально несколько дней назад Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга играли свои матчи, а теперь уже 22-го февраля им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Роман Сафиуллин имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга:

В 10:00 по Москве Роман Сафиуллин выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Жо-Вилфрид Цонга. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 22-го февраля. Роман Сафиуллин не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Роман Сафиуллин

Роман Сафиуллин, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Роман Сафиуллин может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Роман Сафиуллин входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Роман Сафиуллин еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Роман Сафиуллин сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Жо-Вилфрид Цонга

На этом турнире Жо-Вилфрид Цонга играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Жо-Вилфрид Цонга все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Жо-Вилфрид Цонга не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Жо-Вилфрид Цонга уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Жо-Вилфрид Цонга на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Жо-Вилфрид Цонга пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга

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Прогноз и ставка на матч Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга 22-го февраля

Роман Сафиуллин

К данному турниру Роман Сафиуллин подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Роман Сафиуллин находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Роман Сафиуллин не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Роман Сафиуллин старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Роман Сафиуллин демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Жо-Вилфрид Цонга

Этот сезон Жо-Вилфрид Цонга проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Жо-Вилфрид Цонга снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Жо-Вилфрид Цонга слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Жо-Вилфрид Цонга допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга: в ожидании «эйсов»

Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Роман Сафиуллин имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жо-Вилфрид Цонга хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Роман Сафиуллин. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жо-Вилфрид Цонга умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Роман Сафиуллин довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жо-Вилфрид Цонга вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Роман Сафиуллин.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роман Сафиуллин — Жо-Вилфрид Цонга. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Роман Сафиуллин и Жо-Вилфрид Цонга сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Роман Сафиуллин, и Жо-Вилфрид Цонга будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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