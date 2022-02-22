Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.22)

Прогноз Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов (23 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов 23-го февраля

23-го февраля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Палан/Ташбулатов , а противостоять в этом поединке будет Батютенко/Мауленов.



Палан/Ташбулатов считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Батютенко/Мауленов 23-го февраля будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 11:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 23-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 11:30 по Москве, пока не начался поединок. Палан/Ташбулатов и Батютенко/Мауленов еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Палан/Ташбулатов

В большинстве своих выигранных поединков Палан/Ташбулатов берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Палан/Ташбулатов с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Палан/Ташбулатов сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Палан/Ташбулатов также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Батютенко/Мауленов

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Батютенко/Мауленов на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Батютенко/Мауленов демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Батютенко/Мауленов имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Батютенко/Мауленов намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Батютенко/Мауленов не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Батютенко/Мауленов будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Батютенко/Мауленов и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Батютенко/Мауленов умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов

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Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.02.22)

Палан/Ташбулатов

Несмотря на внушительный возраст, Палан/Ташбулатов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Палан/Ташбулатов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Палан/Ташбулатов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Палан/Ташбулатов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Палан/Ташбулатов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Батютенко/Мауленов

Этот сезон Батютенко/Мауленов проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Батютенко/Мауленов снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Батютенко/Мауленов слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Батютенко/Мауленов допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Палан/Ташбулатов и Батютенко/Мауленов. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Палан/Ташбулатов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Палан/Ташбулатов и Батютенко/Мауленов отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Батютенко/Мауленов в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Палан/Ташбулатов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Батютенко/Мауленов сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Палан/Ташбулатов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Палан/Ташбулатов — Батютенко/Мауленов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Палан/Ташбулатов и Батютенко/Мауленов букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Палан/Ташбулатов и Батютенко/Мауленов проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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