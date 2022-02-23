Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити (23 февраля), ставки и коэффициенты

Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити (23-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

23-го февраля 2022 года в 22:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гуилен Меса/Родригес Родригес , а противостоять в этом поединке будет Бертранд/Мбити.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 23-го февраля 2022 года, а его начало по МСК будет в 22:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Гуилен Меса/Родригес Родригес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 23-го февраля 2022 года откроет его противостояние Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:30 по МСК, то есть до начала игры. Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бертранд/Мбити может гордиться семью победами, а вот Гуилен Меса/Родригес Родригес имеет только пять выигранных встреч.

Гуилен Меса/Родригес Родригес

В этом сезоне Гуилен Меса/Родригес Родригес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Гуилен Меса/Родригес Родригес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Гуилен Меса/Родригес Родригес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Гуилен Меса/Родригес Родригес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Гуилен Меса/Родригес Родригес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Гуилен Меса/Родригес Родригес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бертранд/Мбити

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бертранд/Мбити еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бертранд/Мбити постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бертранд/Мбити пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бертранд/Мбити не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бертранд/Мбити не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити (23-го февраля 2022 года), ставки и коэффициенты

Гуилен Меса/Родригес Родригес

К данному турниру Гуилен Меса/Родригес Родригес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Гуилен Меса/Родригес Родригес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Гуилен Меса/Родригес Родригес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Гуилен Меса/Родригес Родригес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Гуилен Меса/Родригес Родригес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бертранд/Мбити

Этот сезон Бертранд/Мбити проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бертранд/Мбити снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бертранд/Мбити слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бертранд/Мбити допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити: будет сделан акцент на атакующий теннис

Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гуилен Меса/Родригес Родригес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бертранд/Мбити хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гуилен Меса/Родригес Родригес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бертранд/Мбити умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гуилен Меса/Родригес Родригес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бертранд/Мбити вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гуилен Меса/Родригес Родригес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуилен Меса/Родригес Родригес — Бертранд/Мбити. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуилен Меса/Родригес Родригес и Бертранд/Мбити. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуилен Меса/Родригес Родригес и для Бертранд/Мбити, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-526015-vega-ernandesolivetti-galieyserik-prognoz-i-stavki-ot-professionala-23-02-22/