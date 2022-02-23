Прогноз Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес (24 февраля), ставки и коэффициенты

Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес. Прогноз, ставки на матч (24.02.22)

24-го февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дункан/Келловски , а противостоять в этом поединке будет Сориано Баррера/Фернандес Флорес.



Теннисное противостояние Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 24-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 16:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Дункан/Келловски является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 24-го февраля встречаются Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Дункан/Келловски является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Дункан/Келловски

Дункан/Келловски, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Дункан/Келловски может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Дункан/Келловски входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Дункан/Келловски еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Дункан/Келловски сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Сориано Баррера/Фернандес Флорес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Сориано Баррера/Фернандес Флорес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Сориано Баррера/Фернандес Флорес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Сориано Баррера/Фернандес Флорес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Сориано Баррера/Фернандес Флорес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Сориано Баррера/Фернандес Флорес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес (24-го февраля), ставки и коэффициенты

Дункан/Келловски

Несмотря на внушительный возраст, Дункан/Келловски демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Дункан/Келловски гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Дункан/Келловски обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Дункан/Келловски снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Дункан/Келловски может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Сориано Баррера/Фернандес Флорес

На этом турнире Сориано Баррера/Фернандес Флорес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Сориано Баррера/Фернандес Флорес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Сориано Баррера/Фернандес Флорес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Сориано Баррера/Фернандес Флорес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Сориано Баррера/Фернандес Флорес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Сориано Баррера/Фернандес Флорес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Дункан/Келловски, и Сориано Баррера/Фернандес Флорес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес: погода помешает показать хороший теннис

Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дункан/Келловски имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сориано Баррера/Фернандес Флорес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дункан/Келловски. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сориано Баррера/Фернандес Флорес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дункан/Келловски довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сориано Баррера/Фернандес Флорес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дункан/Келловски.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дункан/Келловски — Сориано Баррера/Фернандес Флорес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Дункан/Келловски и Сориано Баррера/Фернандес Флорес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Дункан/Келловски, и Сориано Баррера/Фернандес Флорес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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