Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.02.22)

Прогноз Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова (24.02.2022), ставки и коэффициенты

Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова (24-го февраля), ставки и коэффициенты

24-го февраля в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Киатти Рейносо/Линсер , а противостоять в этом поединке будет Семенистая/Тихонова.



Так как Киатти Рейносо/Линсер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Семенистая/Тихонова, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 24-го февраля. Но, доказать обратное Киатти Рейносо/Линсер все же сможет в 22:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24-го февраля откроет его противостояние Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 22:00 по МСК, то есть до начала игры. Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Семенистая/Тихонова может гордиться семью победами, а вот Киатти Рейносо/Линсер имеет только пять выигранных встреч.

Киатти Рейносо/Линсер

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Киатти Рейносо/Линсер находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Киатти Рейносо/Линсер является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Киатти Рейносо/Линсер умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Киатти Рейносо/Линсер обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Киатти Рейносо/Линсер может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Семенистая/Тихонова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Семенистая/Тихоновав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Семенистая/Тихонова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Семенистая/Тихонова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Семенистая/Тихонова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Семенистая/Тихонова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.02.22)

Киатти Рейносо/Линсер

Несмотря на внушительный возраст, Киатти Рейносо/Линсер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Киатти Рейносо/Линсер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Киатти Рейносо/Линсер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Киатти Рейносо/Линсер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Киатти Рейносо/Линсер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Семенистая/Тихонова

В этом сезоне Семенистая/Тихонова не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Семенистая/Тихонова сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Семенистая/Тихонова допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Семенистая/Тихонова допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Семенистая/Тихонова демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Киатти Рейносо/Линсер, и Семенистая/Тихонова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Семенистая/Тихонова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Семенистая/Тихонова проводит второй или третий матч. А вот Киатти Рейносо/Линсер как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Киатти Рейносо/Линсер, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Киатти Рейносо/Линсер без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Киатти Рейносо/Линсер вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Киатти Рейносо/Линсер — Семенистая/Тихонова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Киатти Рейносо/Линсер и Семенистая/Тихонова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Киатти Рейносо/Линсер, и Семенистая/Тихонова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-528476-shveycariya-irlandiya-prognoz-professionala-24-02-22/