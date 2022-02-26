УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз. Прогноз, ставки на матч(27.02.22)

Прогноз УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз (27-го февраля), ставки и коэффициенты

УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз (27 февраля), ставки и коэффициенты

27 февраля в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНК Эшвилл Буллдогз примет соперника по национальному первенству Пресбитерьен Блу Хоуз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 27 февраля предстоит поединок против БК Пресбитерьен Блу Хоуз. По московскому времени начало игры будет в 00:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз, запланированное на 27 февраля. Поставить на матч можно будет до 00:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Пресбитерьен Блу Хоуз была еще пять лет назад.

УНК Эшвилл Буллдогз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах УНК Эшвилл Буллдогз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Пресбитерьен Блу Хоуз

Прогресс баскетбольного клуба Пресбитерьен Блу Хоуз по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Прогноз на матч УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз

Болельщики баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз собираются 27 февраля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Пресбитерьен Блу Хоуз. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 00:30 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз. Прогноз, ставки на матч(27.02.22)

УНК Эшвилл Буллдогз

С приходом нового тренера баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Пресбитерьен Блу Хоуз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Пресбитерьен Блу Хоуз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27 февраля сыграет матч против БК Пресбитерьен Блу Хоуз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УНК Эшвилл Буллдогз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз: снова ждем результативной игры

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба УНК Эшвилл Буллдогз показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Пресбитерьен Блу Хоуз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНК Эшвилл Буллдогз — Пресбитерьен Блу Хоуз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб УНК Эшвилл Буллдогз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба УНК Эшвилл Буллдогз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Пресбитерьен Блу Хоуз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пресбитерьен Блу Хоуз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat3-529628-azs-umks-zhen-zaglembe-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-polshi-27-02-22/