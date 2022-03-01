Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой (01 марта), ставки и коэффициенты

Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой (01.03.2022), ставки и коэффициенты

01.03.2022 в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анна Синклэр Роджерс , а противостоять в этом поединке будет Юлиана Монрой.



Так как теннисный поединок Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой пройдет уже 01.03.2022, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 19:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Анна Синклэр Роджерс на тот момент намного сильнее, нежели Юлиана Монрой.



Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01.03.2022 откроет его противостояние Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Юлиана Монрой может гордиться семью победами, а вот Анна Синклэр Роджерс имеет только пять выигранных встреч.

Анна Синклэр Роджерс

Этот турнир Анна Синклэр Роджерс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Анна Синклэр Роджерс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Анна Синклэр Роджерс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Анна Синклэр Роджерс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Анна Синклэр Роджерс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Анна Синклэр Роджерс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Юлиана Монрой

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юлиана Монрой на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юлиана Монрой демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юлиана Монрой имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юлиана Монрой намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юлиана Монрой не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юлиана Монрой будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юлиана Монрой и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юлиана Монрой умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой (01.03.2022), ставки и коэффициенты

Анна Синклэр Роджерс

На данный момент Анна Синклэр Роджерс занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Анна Синклэр Роджерс снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Анна Синклэр Роджерс не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Анна Синклэр Роджерс не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Юлиана Монрой

Юлиана Монрой лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Юлиана Монрой играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Юлиана Монрой начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Юлиана Монрой выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Юлиана Монрой сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Анна Синклэр Роджерс, и Юлиана Монрой неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой: кто пройдет в следующий раунд?

Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Анна Синклэр Роджерс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Юлиана Монрой хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Анна Синклэр Роджерс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Юлиана Монрой умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Анна Синклэр Роджерс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Юлиана Монрой вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Анна Синклэр Роджерс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анна Синклэр Роджерс — Юлиана Монрой. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Анна Синклэр Роджерс и Юлиана Монрой проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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