Прогноз Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт (01.03.2022), ставки и коэффициенты

Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт. Прогноз, ставки на матч (01.03.22)

01-го марта 2022 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бельгравер/Берберович , а противостоять в этом поединке будет Ландри/Сиротт.



01-го марта 2022 года в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 18:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Бельгравер/Берберович и Ландри/Сиротт одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бельгравер/Берберович имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 01-го марта 2022 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Ландри/Сиротт. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бельгравер/Берберович имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бельгравер/Берберович

В этом сезоне Бельгравер/Берберович показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бельгравер/Берберович сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бельгравер/Берберович еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бельгравер/Берберович обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бельгравер/Берберович играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бельгравер/Берберович любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ландри/Сиротт

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Ландри/Сиротт на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Ландри/Сиротт демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Ландри/Сиротт имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Ландри/Сиротт намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Ландри/Сиротт не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Ландри/Сиротт будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Ландри/Сиротт и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Ландри/Сиротт умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт. Прогноз, ставки на матч(01.03.22)

Бельгравер/Берберович

К данному турниру Бельгравер/Берберович подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бельгравер/Берберович находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бельгравер/Берберович не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бельгравер/Берберович старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бельгравер/Берберович демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ландри/Сиротт

В этом сезоне Ландри/Сиротт действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ландри/Сиротт обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ландри/Сиротт не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ландри/Сиротт не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ландри/Сиротт имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бельгравер/Берберович и Ландри/Сиротт аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бельгравер/Берберович и Ландри/Сиротт обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бельгравер/Берберович и Ландри/Сиротт постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бельгравер/Берберович имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бельгравер/Берберович и Ландри/Сиротт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ландри/Сиротт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бельгравер/Берберович превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ландри/Сиротт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бельгравер/Берберович гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бельгравер/Берберович — Ландри/Сиротт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бельгравер/Берберович и Ландри/Сиротт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бельгравер/Берберович и для Ландри/Сиротт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-527918-plamya-pro-orly-pro-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-belarus-01-03-22/