Прогноз Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз (08-го марта), ставки и коэффициенты

Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз. Прогноз, ставки на матч (08.03.22)

08-го марта в 05:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Денвер Наггетс примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз.



На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Денвер Наггетс и Голден Стэйт Уорриорз. Оно пройдет 08-го марта, так что можно не сомневаться, что в 05:10 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Денвер Наггетс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Голден Стэйт Уорриорз. Данный поединок будет сыгран 08-го марта, а по московскому времени его начало состоится в 05:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Денвер Наггетс

В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Денвер Наггетс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Денвер Наггетс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Денвер Наггетс нет более травмированных игроков основы.



Голден Стэйт Уорриорз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Голден Стэйт Уорриорз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз, который организаторы собираются провести 08-го марта. По московскому времени начало данной игры будет в 05:10. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Денвер Наггетс.



Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз (08-го марта), ставки и коэффициенты

Денвер Наггетс

В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Денвер Наггетс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Голден Стэйт Уорриорз

В прошлом матче баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 08-го марта можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 05:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз: хозяева докажут превосходство над соперником

Прошлый матч баскетбольный клуб Денвер Наггетс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Денвер Наггетс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Денвер Наггетс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Денвер Наггетс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Денвер Наггетс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Денвер Наггетс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Денвер Наггетс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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