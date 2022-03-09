Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен (09 марта), ставки и коэффициенты

Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен (09.03.2022), ставки и коэффициенты

09.03.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Аррибаж/Санчес , а противостоять в этом поединке будет Беллуччи/Франтцен.



09.03.2022 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Аррибаж/Санчес и Беллуччи/Франтцен. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 16:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Аррибаж/Санчес может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09.03.2022 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Беллуччи/Франтцен, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Беллуччи/Франтцен выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Аррибаж/Санчес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Аррибаж/Санчес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Аррибаж/Санчес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Аррибаж/Санчес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Аррибаж/Санчес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Аррибаж/Санчес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Беллуччи/Франтцен

Нынешняя форма, которую демонстрирует Беллуччи/Франтцен еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Беллуччи/Франтцен постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Беллуччи/Франтцен пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Беллуччи/Франтцен не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Беллуччи/Франтцен не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен 09.03.2022

Аррибаж/Санчес

Несмотря на внушительный возраст, Аррибаж/Санчес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Аррибаж/Санчес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Аррибаж/Санчес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Аррибаж/Санчес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Аррибаж/Санчес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Беллуччи/Франтцен

Выступать в зале Беллуччи/Франтцен не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Беллуччи/Франтцен старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Беллуччи/Франтцен принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Беллуччи/Франтцен демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Беллуччи/Франтцен даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Беллуччи/Франтцен хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Аррибаж/Санчес и Беллуччи/Франтцен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Аррибаж/Санчес и Беллуччи/Франтцен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Аррибаж/Санчес, и Беллуччи/Франтцен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Аррибаж/Санчес и Беллуччи/Франтцен, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Аррибаж/Санчес и Беллуччи/Франтцен уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аррибаж/Санчес — Беллуччи/Франтцен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Аррибаж/Санчес и Беллуччи/Франтцен, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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